Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, başına güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermi isabet eden protestocu öldü.

Myanmar'da başkent Nepido'da 9 Şubat'taki protesto gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing'in ağabeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin bugün hayatını kaybettiğini belirtti.

Khaing'in ağabeyi, kardeşinin ölümüne ilişkin, "Çok üzgünüm ve söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadesini kullandı.

Khaing, 6 Şubat'tan bu yana ülkede süren geniş çaplı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ilk protestocu oldu.

.@rich_weir and I documented how Mya Thwate Thwate Khaing was shot in the back of her head as she attended a protest against the #Myanmarcoup in this @hrw report.



2/3https://t.co/8oQRTFlkb9 — Manny Maung (@mannymaung) February 19, 2021

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Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.