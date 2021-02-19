Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı

Myanmar'da başkent Nepido'da 9 Şubat'taki protesto gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing'in ağabeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin bugün hayatını kaybettiğini belirtti.
Khaing'in ağabeyi, kardeşinin ölümüne ilişkin, "Çok üzgünüm ve söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadesini kullandı.
Khaing, 6 Şubat'tan bu yana ülkede süren geniş çaplı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ilk protestocu oldu.
.@rich_weir and I documented how Mya Thwate Thwate Khaing was shot in the back of her head as she attended a protest against the #Myanmarcoup in this @hrw report.— Manny Maung (@mannymaung) February 19, 2021
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Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.
Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.
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