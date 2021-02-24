Güney Kore askerleri sınırı geçmeye çalışan Kuzey Koreliyi saatlerce fark etmedi

Yonhap'ta yer alan haberde, dalgıç kıyafeti giymiş bir Kuzey Kore vatandaşının yüzerek Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) vardığı ve burada 6 saat vakit geçirdiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Korelinin kıyıya vardıktan sonra gece 01.05 ila 01.38 saatlerinde kameralara beş kez yakalandığı ve sistemin iki kez alarm verdiği kaydedildi.

A man escaped North Korea last week by swimming several kilometers before coming ashore in the South, where he managed to evade border guards for more than six hours, according to a report released on Tuesday. https://t.co/j1hElIrma9 — WNDU (@WNDU) February 24, 2021

Alarmın çalmasının ardından hiçbir askerin harekete geçmediği ifade edilen açıklamaya göre kıyı gözetlemeden sorumlu asker o sırada bilgisayar sistemini ayarladı ve uyarı işaretlerini sistem hatası sandı.

Bölgede 6 saat kadar vakit geçiren Kuzey Korelinin daha sonra Güney Koreli askerlerce gözaltına alındığı aktarıldı.

Kuzey Kore vatandaşının Güney Kore'ye iltica etmek istediği kaydedildi.

Güney Kore'ye, son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade ediliyor.