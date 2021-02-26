Rus diplomatlar Kuzey Kore'den Rusya'ya elle itilen drezinle geçebildi, Kremlin 'Çok zor ve stresli bir görev' dedi

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde görev yapan bir grup Rus diplomat ve aile üyeleri, iki ülke sınırını elle itilen drezin kullanarak geçebildi. Görüntüleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, diplomatik görevlerin aslında çok zor olduğuna dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu sekiz kişilik grubun ülkeye dönüşlerini zorlaştırdı.

Bakanlık, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler arasındaki ulaşım durduğundan diplomatik temsilcilik çalışanları ve aileleri eve kendi imkanlarıyla dönmek zorunda kaldı. Sınıra kadarki yolun büyük bölümünü tren ve otobüsle geçtiler ancak sınır bölgesinden Rusya'ya kadar drezin kullandılar" ifadelerini kullandı.

Grubun Pyongyang'dan trenle 32 saat ve otobüsle 2 saat seyahat ettiğini bildiren bakanlık, Rusya Büyükelçiliği Üçüncü Sekreteri Vladislav Sorokin'in iki ülkeyi bölen Tumannaya Nehri üzerindeki demiryolu köprüsü de dahil drezini 1 kilometreden fazla ittiğini ve adet bir 'motor' görevi gördüğünü belirtti.

Grubun sınırı geçtikten sonra Hasan tren istasyonunda otobüsle karşılandığını ve oradan Vladivostok Havalimanı'na götürüldüğünü ifade eden bakanlık, çanta ve valizlerle dolu drezin yolculuğundan görüntüler de paylaştı.

Rus diplomatların bu yolculuğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Bu sorunun Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya yöneltilmesinin daha iyi olacağını kaydeden Peskov, "Diplomatik görev, çok çetrefilli, çok zor. Çok güzel ve zarif görünüyor ama aslında çok zor, sert ve stresli bir görev. Bazen bu tür şeyler de yaşanıyor" diye konuştu.