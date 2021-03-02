Dünyanın en büyük 'kasasız' mağazası Çin'de açıldı

Yazılım şirketi AiFi, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay'da dünyanın en büyük 'kasasız' mağazasını açtı. Mağazada müşterilerin aldığı ürünler, kameralar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve akıllı sepet oluşturuyor. Ürünlerin ücreti ise tanımladığı hesabın bakiyesinden düşülüyor.

Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Şangay'da dünyanın en büyük 'kasasız' mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.

​'Amazon Go'dan farklı'

NTV'nin haberine göre, AiFi'nin CEO'su Steve Gu, Insider'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar mağazaya girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra hiç vakit harcamadan gidebilir" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, otonom mağazacılık Amazon Go'nun duyurulamsıyla son yıllarda sıklıkla oluşturulmaya başladı. Ancak Gu, AiFi'nin farklı olduğu nokta olarak, 'bir perakendecinin olmaması' faktörüne işaret etti.



AiFi'nin bir yazılım şirketi olduğunu ifade eden Gu, yapay zeka teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere satarken, Amazon Go mağazaları, Amazon'un kendisi tarafından işletildiğini belirtti. Gu, “Amazon Go, müşterilerin otonom sistemi kullanmaları ve mağazaya girmek için bir QR kodunu taramaları gereken bir sistem sunuyor, AiFi ise hibrit bir çözüm sunuyor. Bizim sistemimizde müşterilerin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir telefon uygulamasını girişlerdeki cihazlara göstermeli yeterli” ifadelerini kullandı.

Ürünler yapay zeka ile tanımlanıyor

Şangay’daki mağazada kameralar, müşterilerin satın aldıkları ve bıraktıkları ürünleri algılayarak, sanal sepetlerin otomatik olarak güncellenmesine olnak tanıyor. Müşteriler mağazadan ayrıldığında ise onlara uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor.

Öte yandan Gu, yalnızca kamera içeren bir çözüme geçmenin, marketlerinde personel ve alan için harcanan giderin yüzde 60 oranında düşmesini sağlayabileceğini söyleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin otonom perakendeciliğe olan talebi hızlandırdığını ifade etti.

Gu, pandemi nedeniyle insanların temassız alışverişin 'gerekliliğini' fark ettiğini açıkladı. Böylelikle otonom mağazaların pazarda benimsenmesi hızlandı. Bu da müşterilerin yalnızca bir kasiyerle etkileşimden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal mesafenin zor olabileceği kasada bir sırada beklemekten de kaçınabileceği anlamına geliyor.