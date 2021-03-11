Endonezya’da Napolyon Bonapart’a hapis cezası

Jakarta Globe gazetesinin aktardığına göre, General Napolyon Bonapart adlı üst düzey polis yetkilisi 370 bin ABD doları ve 200 bin Singapur doları tutarında rüşvet aldı. Müfettişin bu para karşılığında, dolandırıcılık suçlamasıyla aranan bir kişinin ülkeye dönmesine yardım ettiği belirtildi.

Davanın bir başka sanığı olan Tuğgeneral Prasseggio Utomo’ya da 3.5 yıl hapis cezası verildi.

Generallerin, dolandırıcının adını Interpol’ün arananlar listesinden sildikleri ifade edildi.

Tüm suçlamaları reddeden General Bonapart karara itiraz edeceğini söyledi.