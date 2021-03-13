Kazakistan'da An-26 tipi uçak düştü

Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait olduğu iddia edilen bir uçağın Almatı Havaalanı yakınlarında düştüğü belirtildi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan Almatı'ya uçan AN-26 tipi bir nakliye uçağı iniş sırasında düştü.

Uçaktan 2 kişinin kazadan kurtulduğu belirtilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine ulaşan görevliler, enkaz alanı çevresinde çalışmalara başladı.