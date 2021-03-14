Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

Hindistan’da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te bulunan bir tapınaktan su içtiği için Müslüman genç acımasızca dövüldü.
Adının Shringi Nandan Yadav olduğu açıklanan saldırgan, Asif isimli Müslüman çocuğu tapınaktan su içtiği gerekçesiyle önce tokatladı sonra da yere yatırarak tekmeledi.
Müslüman gence yönelik saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonucu yetkililer harekete geçti.
Uttar Pradesh polisi, saldırganı tutukladı.
Horrific!! A mob of Hindu extremists viciously assault a Muslim boy for drinking water from a temple in Ghaziabad, Uttar Pradesh.— CJ Werleman (@cjwerleman) March 12, 2021
The perpetrators know their violence has the tacit approval of the state, so they uploaded the attack on social media! pic.twitter.com/pkAgHrEzbe
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