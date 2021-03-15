Kabil’de 1 saat arayla iki bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, toplu ulaşım araçlarına yönelik iki bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tolo News’in haberine göre, Kabil’in iki farklı bölgesinde 1 saat farkla iki patlama meydana geldi.

Polis, her iki patlamanın toplu ulaşım araçlarına yönelik olduğunu kaydetti. İlk patlama sonucu bir kişi ölürken 5 kişi daha yaralandı. Bir saatten kısa bir süre sonra meydana gelen ikinci patlama 2 can alırken 7 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

Haberde, son bir ayda ülkede, aralarında asker ve siviller 125 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin de yaralandığı 67 güvenlik ihlali tespit edildiği aktarıldı.