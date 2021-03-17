Güney Kore'de tüm yabancı çalışanlara Kovid-19 testinden geçme zorunluluğu getirilmesi, ırkçılık tartışması doğurdu

En kalabalık eyalet Gyeonggi'nin ardından başkent Seul'ün de tüm yabancı çalışanlarla işverenlerine 2 hafta içinde Kovid-19 testinden geçme zorunluluğu getirmesi, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık tartışmalarını tırmandırdı.

Güney Kore başkentinde yabancı çalışanlar ile en az bir yabancı çalıştıran yerel işverenler için bugünden başlayarak ay sonuna kadar Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğu ilan edildi. Talimat, kaçak çalıştırılan yabancıları kapsıyor. Kaçak çalışanlara test yaptırmaları halinde polise ihbar edilmeyecekleri vaat edildi.

Hastalık Kontrol Merkezi'nin Seul kolu, yabancı çalışanlar için hastalık belirtisi göstermeseler de testi zorunlu hale getirmelerini, Kovid-19'un yayılmasını önleme çabasıyla açıkladı. Merkez, "Talimat, yasal belgeleri olsun ya da olmasın tüm yabancı çalışanlar için geçerlidir" dedi.

South Korea pushes ahead with its foreigner-focused #Covid testing drivehttps://t.co/csZxuwJfx9 — RT (@RT_com) March 17, 2021

​Binlerce dolar para cezası

Test talimatına uymayanlar, binlerce dolarlık para cezaları dahil idari yaptırımlarla karşılaşacak.

Daha önce komşu Gyeonggi eyaletinde en az 275 yabancının testinin pozitif çıkmasının ardından test zorunluluğu uygulamasına geçilmişti.

Güney Koreli yetkililer, yabancı çalışanların enfekte olmalarının yüksek risk oluşturduğuna dair açıklamalar yaparken ayrıntılı veriler sunmadı. Gyeonggi'de yasal olarak 85 bin yabancı çalışıyor, kaçak çalışan yabancıların sayısı bilinmemekle birlikte 100-200 bin arasında tahmin ediliyor. Pazartesi itibarıyla yaklaşık 120 bin yabancıya test yapılmış durumdaydı. Seul'deki 242 bin 623 yabancı çalışan sayısının kaçaklarla birlikte 390 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Ancak test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturan yabancılar, genelde ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık suçlamalarını dile getirdi. Sürecin özensiz ilerlediğinden ve düşmanca muamele gördüklerinden yakınan yabancılar, Koreli yetkilileri koronavirüs önlemleri için işyerlerini denetleyerek çalışma koşullarını düzeltmek yerine yabancıları günah keçisi haline getirmekle suçladı.

Kuzey Kore gözlemcisi Kore Risk Grubu'nun Başkanı Chad O'Carroll, işbirliği yapıp testten geçmekten memnuniyet duyacağını ifade ederek "Ama dürüst olmak gerekirse, kilise cemaatleri, spor salonu müdavimlerinden test yaptırmaları istenmezken, bize zorunlu hale getirilmesinin bilimsel yanı nedir" diye sordu.

Yetkililer ise suçlamaları reddederek, zorunlu testin, yabancılara ayrımcılık değil, meşru bir karantina uygulaması olduğunu savundu.

Pandemiyle mücadelede başarılı ülkeler arasında sayılan Güney Kore, çok geniş çaplı testler yapıp koronavirüs saptadığı bölgelerde çok sıkı karantina uygulayarak baştan beri yayılmayı kontrol altına aldı. Pandemi başladığından beri sadece teyitli 96 bin vaka ve 1600 ölüm kayıtlara geçti.