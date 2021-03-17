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    Çin: Japonya ve ABD'yi, iç işlerimize müdahaleyi bırakmaya çağırıyoruz

    © AFP 2021 / Thomas Peter
    Asya & Pasifik
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    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "ABD-Japon ortak açıklaması Çin’in dış politikasına saldırıyor, Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin’in çıkarlarına zarar veriyor" dedi.

    Çin Dışişleri BakanlığıABD ve Japonya’nın Çin’in dış politikasına saldırdığını ve iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini belirterek, Washington ve Tokyo yönetimlerini ülkenin iç işlerine müdahaleyi bırakmaya çağırdı.

    Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu'nun Pekin yönetimine karşı ortak endişelerini dile getiren açıklamalarına tepki gösterdi.

    'Kararlılıkla karşı çıkıyoruz'

    Çin ve Hong Kong bayrakları
    © AFP 2021 / Anthony WALLACE
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    Licien, "ABD-Japon ortak açıklaması Çin’in dış politikasına saldırıyor, Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin’in çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

    ABD ve Japonya'ya nota verdiklerini belirten Licien, dünyada sadece Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu tek bir uluslararası sistem bulunduğunu vurgulayarak, "ABD ve Japonya’nın uluslararası ilişkileri tek taraflı tanımlama yetkisi yoktur ve kendi standartlarını başkalarına empoze etme yetkisi hiç yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

    Licien, "Çin’in Tayvan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Güney Çin Denizi ve (Doğu Çin Denizi'ndeki) Diaoyüdao (Senkaku Adaları) konusunda tutumu nettir, açıktır" diye konuştu.

    Sözcü Licien, ülkesinin "Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve adacıklar ile Doğu Çin Denizi'ndeki Diaoyü /Senkaku Adaları ve adacıklarını üzerindeki egemenlik hakkının tartışılmaz olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD ve Japonya’yı, Çin’in iç işlerine müdahaleyi bırakmaya, Çin’i hedef alan grubu ve çevreyi terk etmeye ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermeyi durdurmaya çağıran Licien, "Çin, gerekli tüm tedbirleri alacak ve kendi egemenliği, güvenliği ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacak" ifadesini kullandı.

    'ABD'nin stratejisine güvenmek, Çin-Japonya ilişkilerine zarar verir'

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu
    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    Çin: ABD-Japonya temasları üçüncü tarafları hedef almamalı
    Licien ayrıca Japonya'yı, ABD'nin stratejisine güvenmesinin Çin-Japonya ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Lloyd, 15 Mart'ta Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle Japonya, Güney Kore ve Hindistan'a ziyaret başlatmıştı.

    Blinken ve Lloyd, Japon Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Nobuo Kişi ile dünkü görüşmelerinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik ekiplerine gerektiğinde silah kullanma yetkisi veren bir yasa çıkarmasından ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.

    Açıklamada, iki ülke güvenlik ittifakının 'Hint-Pasifik bölgesinin barışı, güvenliği ve refahının mihenk taşı' olduğu belirtilmiş, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Diaoyü/Senkaku adalarında Japonya'nın kontrolüne zarar verecek ya da statükoyu değiştirecek tek taraflı faaliyetlere karşı çıkılmıştı.

    Açıklamada ayrıca "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar çağrısı yapıyoruz. Güney Çin Denizi'nde Çin'in 'hukuk dışı' denizcilik iddiaları ve faaliyetlerine karşı çıkıyoruz. Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütleri teyit ediyoruz. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik ortak endişeler paylaşıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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    Etiketler:
    Cao Licien, Japonya, ABD, açıklama, Çin
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