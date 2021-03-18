Biden yönetiminin temas çabasına 'ucuz numara' diyen Kuzey Kore: Düşmanca politikalardan geri adım atılmadan diyalog yok

Kuzey Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı, yeni ABD yönetiminin temas başlatma çabalarının 'düşmanca politikalardan geri dönülmedikçe cevap bulamayacak ucuz numaralar' olduğunu söyledi. Biden yönetiminin 'Kore Yarımadası' yerine 'Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması ifadesini kullanmaya başlamasına, Güney Kore tepki gösterdi.

Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığı, ama karşı taraftan henüz yanıt alamadığını duyurmasının ardından Hint-Pasifik turuna çıkması ve Güney Kore'de Çin ve Kuzey Kore'yi hedef alan açıklamalar yapması, Pyonyang'a ilk resmi tepkiyi verdirdi.

Kuzey Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD yönetiminin temas başlatmaya çalıştığını doğrulayarak bunların 'düşmanca politikalardan geri dönülmedikçe cevap bulamayacak ucuz numaralar' olduğunu söyledi. Tersleme, Biden yönetiminin ilk yurtdışı ziyaretinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından Güney Kore'ye düzenlendiği sırada geldi.

#NorthKorea says it won't restart nuclear discussions until U.S. drops its 'hostile policies' https://t.co/BOr150p7bL — Harry Kazianis (@GrecianFormula) March 18, 2021

'Delice kuram ve temelsiz söylemlerle olmaz'

Choe, yaptığı açıklamada, 'Biden yönetiminin şubattan beri üçüncü bir ülke üzerinden çeşitli e-posta ve telefon mesajları göndererek temas girişiminde bulunduğunu' belirtti.

Bunların 'zaman kazanmak ve kamuoyunda algı yaratmak için ucuz numaralar' olduğunu dile getiren kadın diplomat, "Yeni rejimin gelmesinden beri ABD'den duyulan sadece 'Kuzey Kore tehdidine' dair delice kuram ve 'tümüyle nükleer silahsızlanmaya' dair temelsiz söylem" dedi.

'İki tarafın eşit temel üzerinde söz alışverişi lazım'

Washington'ı Pyonyang'a yönelik yaptırımları ve Pyonyang'a karşı askeri tatbikatları devam ettirdiği için de eleştiren Choe, 'düşmanca politikadan çark edilmedikçe ve iki tarafın eşit temel üzerinde söz alışverişinde bulunması imkanı oluşmadıkça diyaloğun mümkün olmadığını' ifade etti.

Biden, nükleer silahsızlanmadan 'Yarımada'yı kaldırdı

Biden'ın selefi Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'tarihi' nitelikte iki zirve düzenlemesi sonrası ilerleme kaydedilemezken, önceki ABD yönetimlerinin 'Kore Yarımadasının nükleer silahsızlandırılması' söylemine Biden ekibinin 'rötuş' yapması dikkat çekti.

Analysis: Denuclearisation of what? U.S. switch on North Korea wording raises debate https://t.co/AM4srNb6FD pic.twitter.com/zPSe4zt5OI — Reuters (@Reuters) March 18, 2021

Blinken gibi üst düzey isimler dahil Biden yönetiminden gelen konuşmalar, politika belgeler ve diğer iletişimlerde düzenli olarak 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlandırılması' yerine 'Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması' ifadesinin kullanılmasına geçildi.

Kim'in yönetimde söz sahibi kız kardeşi Kim Yo-jong'un Biden yönetimine "Uykularınızı kaçıracak şeyler yapmayın" mesajıyla ilgili soruya salı günü Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Hedefimiz daime diplomasi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasına odaklanmak olacak" yanıtını verdi.

Pentagon'un Güney Kore ziyaretiyle ilgili açıklamasında 'Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasını başarmaya yönelik diplomatik çabaları destekleme taahhüdünden' söz edildi.

Basın toplantısında ikaz: Yarımada demek daha doğru olur

Ardından Seul'deki açıklamalarında Kim Jong-un yönetimini 'kendi halkına karşı sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleriyle' suçlayan Blinken, 'ABD ile müttefiklerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında kararlı olduğunu' dile getirdi.

Basın toplantısında bu tabir değişikliğiyle ilgili soruyu ABD Dışişleri Bakanı yanıtlamazken, Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong "Yarımada demek daha doğru olur" diyerek iki müttefik arasındaki görüş farklılığını ortaya koydu.

Chung, "Bu, Kuzey Kore'ye, Güney Kore zaten nükleer silahlardan arınmışken, birlikte ilerlememiz gerektiğini göstermemiz anlamına geliyor. 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması' diyebilirsek, Kuzey Kore'yi yolumuzdan gitmeye ikna edebileceğimize daha güveniyoruz" ikazında bulundu.

North Korea says U.S. attempt to initiate contact is 'cheap trick': KCNA https://t.co/3E1EZjxI0a pic.twitter.com/YbuXAo7AJo — Reuters (@Reuters) March 18, 2021

En az 10 yıldır ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında ve uluslararası anlaşmalarda 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması' ifadesi kullanılıyor. Buna 2018 zirvesinde Trump ile Kim'in imzaladığı deklarasyon da dahil.