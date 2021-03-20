Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.
📌 Japonya’da meydana gelen 7.2 büyüklüğünde ki depremden sonra 1 m dalga yüksekliğine varabilecek #Tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı geçene kadar bölge halkına yüksek yerlere gitmeleri önerildi. #earthquake https://t.co/YA52SRgwxA— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2021
Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)