Gürcü muhalefetinden destekçilerine ‘kesintisiz protestolar düzenleme’ çağrısı

Gürcistan’da Ekim 2020’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri, destekçilerini yeniden seçim yapılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle protseto eylemleri düzenlemeye çağırdı.

Gürcistan’daki en büyük muhalefet bloğu Birleşik Ulusal Hareket'in liderlerinden Zaal Udumaşvili, parlamento binası önünde yaptığı basın açıklamasında, muhalefet güçlerinin 15 Mayıs'ta Tiflis'te büyük bir miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Udumaşvili, “Muhalefetin bu büyük çaplı mitinginden önce protesto eylemleri düzenleyeceğiz. Bizi zafere götürecek sert ve kesintisiz bir protesto olacak” dedi.

Udumaşvili, siyasi krizin aşılması için yetkililerle yapılan müzakerelerin sonuç vermediğine vurgu yaparak, “Muhalefet bugünden itibaren olağanüstü hal rejimine geçiyor. Bu, rejime karşı mücadelenin gerekliliğine halkı ikna etmek için tüm şehirlere ve köylere gideceğimiz, her aileyle buluşacağımız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce muhalefet liderleri, 20 Mart'ta Tiflis'te destekçileriyle büyük çaplı bir miting düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.