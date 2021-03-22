Japonya'da 2 ABD'liye soruşturma: Eski Nissan Başkanı'nın kaçmasına yardım ettiler

Japon savcılar, ülkedeki 2 ABD'linin eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım etmekle suçladı. Şüpheliler ise, suçlamayı reddetmediler, ancak yaptıklarının 'suç kapsamına girmediğini' savundular.

Japonya'da savcılık tarafından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Michael Taylor ile 28 yaşındaki Peter Taylor'un, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un ülkeden gizlice kaçmasına yardım ettiği ifade edildi.

Savcılık, ikilinin Ghosn'u sakladığını ve onu daha sonra Japonya'dan ayrılan özel bir jete götürdüğünü söylediler.

Baba oğul şüphelilerin Japonya'ya iade edildiği öğrenildi. Suçlu bulunmaları halinde, baba oğulu maksimum 3 yıllık bir ceza bekliyor.

Japonya'da şüpheliler, resmi bir suçlama olmaksızın 23 güne kadar gözaltında tutulabiliyor. Savcıların ise sorgulama safhasında acele ettikleri, zira bu sürenin dolmak üzere olduğu belirtildi.

İkili, Tokyo'nun eteklerinde bulunan ve iki yıl önce Ghosn'un da tutulduğu bir gözaltı tesisinde alıkonuldu. Baba oğulun avukatları olmadan sorgulandıkları belirtilirken, Taylor’ın başka bir oğlu Rudy Taylor da geçen hafta yaptığı açıklamada 'iyi muamele gördüklerini' söylemişti.

Öte yandan, ikilinin Ghosn'u kaçırdıklarını reddetmediklerini, ancak bunun suç kapsamına girmediğini savundukları belirtildi.