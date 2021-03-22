Bangladeş’teki Rohingya mülteci kampında yangın

Bangladeş’in Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında çıkan yangında yüzlerce çadır yandı. Yetkililer, can kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yaptı.

Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında, bugün öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, kısa sürede birbirine bitişik olan çok sayıda sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

A terrible fire has swept the Rohingya camps in #Bangladesh - aid workers saying it’s the largest there yet. Refugees say people have been killed & thousands of homes destroyed. The fire continues to blaze tonight. Video by Rohingya Right Team/MD Arakani via @Reuters. pic.twitter.com/0ZcSxrTEXH — Poppy McPherson (@poppymcp) March 22, 2021

​Yetkililer can kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Bu arada, Rohingya mülteci kampında, 15 Ocak'ta çıkan yangında 550 çadır zarar görmüştü. Yangında yaklaşık 3 bin 500 Arakanlı Müslüman mültecinin çadırlarını ve eşyalarını kaybettiğini açıklamıştı.