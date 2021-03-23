Avustralya'da sel suları önünde düğün fotoğrafı: 'Yağmur gerçeğini kabullenmiştim ama bu kadarını beklemiyordum'

Düğün günü havanın kötü olması gelin ve damat için en istenmeyen durumlardan biri ama Avustralya'daki bir çiftin talihsizliği sadece bununla sınırlı kalmadı. Düğünü ülkenin yarım asırda gördüğü en kötü sel felaketine denk gelen Fotheringham- Bell çifti yine de çözüm yolu bulmayı başarıp evlendi, sel suları önündeki fotoğraflarını paylaştı.

Avustralya'da son 50 yılın en büyük sel felaketinde tahliye edilen insan ve hayvan görüntüleriyle birlikte maddi hasarların boyutlarına dair görüntüler artarken basına yansıyan bir düğün hem hüzünlendirdi hem sevindirdi. Düğün sabahı sel sularıyla karşılaşan bir kadının sosyal medyadaki yardım isteği yerini buldu ve su altında kalan yolda çektirdiği düğün fotoğrafları viral oldu.

Wayne Bell adlı sevgilisiyle nikah masasına oturmadan önceki geceyi ailesinin selin en çok vurduğu Yeni Galler Eyaleti'ndeki evinde geçiren Kate Fotheringham, şehre gitmesini sağlayacak tek köprünün sular kaldığını gördü. Bunun üzerine kurtuluş planları yapmaya başlayan çift, tehlikeli olacağı için bot, tekne gibi araçları eledi.

Bu noktada sosyal medyaya başvuran Fotheringham, düğünün yapılacağı yere ulaşabilmesi için Twitter üzerinden "Bana yardım edin!! Düğün günüm ve her yeri sel bastı! Yardım edebilecek birilerini biliyor musunuz?" sözleriyle yardım istedi. Bu çağrıya helikopter firması Affinity Helicopters yanıt verdi ve genç kadın evden çıkarılıp düğününe yetiştirildi.

​Evlendikten sonra da sel suları altında kalan yolda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Fotheringham, "Güncelleme: Kiliseye gidebildim ve hayatımın aşkıyla evlendim. Affinity Helicopters yardımıma geldi. 5 dakika mesafedeki şehir merkezine gitmemizi engelleyen köprü de bu! Ne gündü ama" notu düştü.

Update, I made it to the church and married the love of my life! Affinity Helicopters in Port Macquarie came to the rescue and made sure we all got there. This is the bridge that blocked us from making the 5minute drive into town! What a day! #fotherbellwedding #floodwingham pic.twitter.com/u7OlsFsTjQ — Kate Fotheringham (@KatelFog) March 22, 2021

​Guardian'ın aktardığına göre bu aksiyonlu düğün gününü anlatan Fotheringham, "Düğünü planlamak 3 ay, planların suya düğmesi 12 saat ve her şeyi düzeltmek 6 saat aldı. Düğün günümde havanın yağışlı olacağı ve yağmur botu giyeceğim gerçeğini kabullenmiştim ama 100 yılda bir görülen bir sel ve doğa felaketiyle uğraşmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Moralim bozuldu, biraz ağladım. Kendi kendime 'Bu işin tadı kaçtı, her şey mahvoldu' dedim. Ama sonra dedim ki 'Bu sorunun icabına bakacağız. Bugün o gün" ifadelerini kullandı.

Now some wonderful news amidst the floods.



Blessings to them both 😍😇https://t.co/kSeT2WajsG — @PriscillaRagu (@PriscillaRagu) March 22, 2021

​Helikopter gelene kadar 50 dakikada hazır olduğunu, kendi makyajını kendi yapıp şans eseri başka bir kuaför ve yemek firması bulabildiklerini söyleyen Fotheringham, düğüne 15 dakikayla gecikmeyle de olsa varabildiğini aktardı. Kendisini mihraba götürecek babası Peter'ın 5 ay önce araba kazasında iki bacağını kırmış olması da ayrı bir ironi oldu.

Düğün günlerinde evsiz kaldılar

Öte yandan 18 bin kişinin tahliye edildiği, 22 bin kişinin de tahliyeye hazırlandığı bölgede tüm yeni evliler bu çift kadar şanslı değildi. 7News sitesinin aktardığına göre geçen cumartesi günü evlenmeye hazırlanan bir çiftin birlikte yaşadığı ev, aynı gün sel sularına kapıldı. Evcil hayvanları ölen ve her şeylerini kaybeden çift için 8000 dolar yardım toplandı.

Incredible, but devastating footage of a house floating down the Manning River at Taree.🎥Tanya Cross #NSWfloods pic.twitter.com/KTggPpvlWO — Claudia Jambor (@claudiajambor) March 20, 2021

İnsanlar gibi örümcekler de kaçmaya çalışıyor

​Bununla birlikte sosyal medyada sel sularından kaçmaya çalışan yılan ve örümceklerin evlerin garajlarına doluştuğu görüntüler de paylaşılıyor.

Swarms Of Snakes And Spiders Flee Toward Homes To Escape Australia Floods https://t.co/rq6SsnrpHO — Central MN Buzz (@central_buzz) March 23, 2021

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