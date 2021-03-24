Japonya'da cinsiyet eşitliği mesajı ters tepen reklama tepki

Kadın- erkek arasındaki eşitsizlikte ilk sıralarda yer alan ve son dönemde bu konudaki hassasiyetin arttığı Japonya'da, politikacılara cinsiyet eşitliği konusunda 'laf değil icraat' mesajı vermeye çalışan bir reklam hedefinden şaşınca yayından kaldırıldı.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs koşullarında nasıl düzenlenebileceğinin yanı sıra Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi'nde kadınlara yönelik ifadelerin uzun süre konuşulduğu Japonya'da cinsiyetçilik gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Ülkede şimdi de bir kadının cinsiyet eşitliği tartışmalarının modasının geçtiğini söylediği bir reklam eleştirilerin odağında. Bir haber programının tanıtımı için pazartesi yayınlanmaya başlanan reklamda bir kadın, kameraya bakarak gününün nasıl geçtiğini anlatıyor, sonra da "Bazı politikacılar bir slogan gibi 'cinsiyet eşitliği' kampanyası yürüttüğünde bu çok modası geçmiş geliyor, sizce de öyle değil mi?" ifadesini kullanıyor.

Reklama tepkisini gösterenlerden muhalif vekil Mizuho Fukuşima, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya'da kadın olarak yaşamanın zorluklarını değiştirmeye çalıştığımız bir dönemde cinsiyet eşitliğinin modasının geçtiğini söyleyen bir reklam nasıl yapılabilir anlamıyorum" dedi.

Reklamı yayınlayan TV Asahi ise amaçlarının cinsiyet eşitliği hakkında salt konuşmaktansa somut adımlar atılmasının zamanının geldiğine vurgu yapmak olduğunu açıkladı. "Bu reklamdan zarar gören insanlar olmasını ciddiye alıyor ve özürlerimizi iletiyoruz" diyen kanal yetkilileri, reklamı yayından kaldırdı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde Japonya 153 ülke arasında 121. sırada yer alıyor.

Kadınların çok fazla konuştuğunu ve bu yüzden toplantıların uzun sürdüğünü' söyleyen ve cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle tepki çeken Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoşiro Mori geçen ay istifa etmişti.