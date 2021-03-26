Bangladeş’te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto: 7 ölü

Bangladeş hükümetinin, ülkenin Bağımsızlık Günü’nün 50. yıldönümü için düzenlenen törene katılmak üzere davet ettiği Hindistan Başbakanı Modi’nin başkent Dakka’ya gelmesi halk tarafından iyi karşılanmadı.
Go back Modi Go back!— Salman Nizami (@SalmanNizami_) March 26, 2021
First time in the history, any Indian PM has faced such outrage on his visit to Bangladesh. The protests are against Modi Govt's treatment to Indian Muslims, Kashmiris. 4 protesters have been killed, many injured. May peace prevail! pic.twitter.com/ktD4UiaLvV
Modi hükümetinin Müslümanlara yönelik politikaları nedeniyle, Modi’nin Bangladeş’e geleceğinin duyulmasının ardından başlayan ve günlerdir devam eden protestolarda polis, göstericilere ateş açtı.
Dakka’da muhalif partilerin yanı sıra halk tarafından kurulan platformların düzenlediği gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.
Polis, Dakka, Chittagong ve Brammanbariya kentlerinde göstericilere ateş açtı. Olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.
Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların devam ettiği öğrenildi.
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