Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: En az 34 ölü, onlarca yaralı

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 34 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada en az 34 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.