Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor: 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi, selde 91 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.

1.3 milyon kişinin yaşadığı Doğu Timor'da da çoğu Başkent Dili'de olmak üzere en az 21 kişi selden yaşamını yitirdi. Çok sayıda ev ve iş yeri hasar aldı.

Açıklamada ayrıca, yarın da şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği, dalga boyunun 6 metreye kadar çıkabileceği belirtildi.

VIDEO: Houses are destroyed in Indonesia's East Nusa Tenggara province as flash floods and landslides hit the country and neighbouring East Timor, killing scores of people pic.twitter.com/5dX5kur56A — AFP News Agency (@AFP) April 5, 2021

​Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yıkımlar nedeniyle üzgün olduğunu açıklayarak, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Avrupa Birliği, Doğu Timor'a yardım sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışlar dün başlamıştı.

Ocak ayında, Endonezya'nın Batı Java'daki Sumedang kasabasında sel nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen sene Eylül ayında ise Borneo'daki toprak kaymalarında en az 11 kişi ölmüştü.