Avustralya, 50 yaş altı için AstraZeneca aşısını askıya aldı

Avustralya, AstraZeneca aşısının 50 yaş altı vatandaşlar için kullanımını askıya aldığını duyurdu.

Birçok ülkenin ardından Avustralya da AstraZeneca'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya yaş sınırı getirdi.

Avustralya'daki karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir bağlantı bulunduğunu açıklamasının ardından geldi.

Başbakan Scott Morrison, Avustralya Aşı Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) tavsiyesinin ardından artık 50 yaş altı kişilere AstraZeneca aşısı yerine Pfizer aşısının uygulanacağını açıkladı.

AstraZeneca'nın 50 yaş altı için düşük de olsa ciddi riskler içerdiğini belirten Morrison, "Mümkün olan en iyi tıbbi tavsiyeye dayanarak gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

ATAGI ayrıca, nadir görülen kan pıhtılarının yalnızca ilk dozdan sonra geliştiğini belirterek halihazırda AstraZeneca'nın ilk dozunu yaptırmış olan 50 yaşın altındaki kişilerin ikinci dozlarını olabileceklerini açıkladı.

ATAGI'nin üçüncü tavsiyesi ise, 50 yaş altı yetişkinlerde kişinin şartlarına göre faydanın riskten fazla olduğu durumlarda aşı sağlayıcılarının AstraZeneca aşısını sadece tek doz olarak vermeleri yönünde oldu.

Aşılama hızı yavaşlayabilir

Nüfusun çoğunluğuna AstraZeneca uygulanması yönünde planlama yapılan Avustralya'da, bu yeni kararın aşılama hızını yavaşlatması bekleniyor. Pfizer aşısı ilk olarak 50 yaşın altındaki sağlık çalışanlarına uygulanacak.

AstraZeneca'nın aşıları kan pıhtılaşmasına sebep olduğu vakaların ardından birçok ülkede askıya alınmıştı. Hollanda, Kanada, Güney Kore gibi ülkeler aşının 50 ya da 60 yaş altındakilere yapılmasını durdururken, İngiltere yaş sınırını 30 olarak açıklamıştı.