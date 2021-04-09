Hong Kong, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle AstraZeneca aşısını erteledi

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili olarak ortaya çıkan güvenlik endişeleri, aşıyı uygulayan ülkeler arasında endişe yarattı.

Çin'e bağlı Hong Kong da, aşı nedeniyle kan pıhtısı oluştuğuna dair bulgular nedeniyle siparişini ertelediğini duyurdu.

Hong Kong'un sipariş ettiği 7.5 milyon doz aşının, 2021'in ikinci yarısında ulaşması bekleniyordu.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca "AstraZeneca ile bir ön satın alma sözleşmesi imzalamış olsak bile, aşıların bu yıl Hong Kong'a tedarik edilmesine gerek olmayacağına inanıyoruz, böylelikle israfa da neden olmayacak" ifadelerini kullandı.