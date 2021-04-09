Filipinler'de Kovid-19 yasağını ihlal ettiği için '300 squat' cezası verilen kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Kovid-19 yasağını çiğnediği gerekçesiyle polis tarafından 300 squat yapma cezası verilen Darren Manaog Penaredondo, hayatını kaybetti. Eşi, Darren'in kalp rahatsızlığı olduğunu ve ertesi gün kas kasılması nedeniyle vefat ettiğini söyledi.

Darren Manaog Penaredondo geçtiğimiz Perşembe günü General Trias şehrinde yerel saatle 18.00'dan sonra evinden çıkıp su almaya gittiği sırada koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle memurlar tarafından durduruldu.

Polis, Penaredondo’ya ihlali nedeniyle 'ceza olarak' 300 kez squat (çömelme egzersizi) yapmasını istedi.

Ağır egzersize kalbi dayanmadan Penaredondo, ertesi gün ise hayatını kaybetti.

Eşi Reichelyn Balce, kocasının eve geldiğinde yürümekte zorlandığını, kalp rahatsızlığı olduğunu ve ertesi gün kalp kaslarının kasılması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kardeşi ise Penaredondo'nun eve acı içinde geldiğini söyleyerek "Bütün gün yürümek için mücadele etti ama sürünüyordu. Ama ciddiye almadım çünkü bunun sadece basit bir vücut ağrısı olduğunu düşünmüştü" dedi.

28-year-old Darren Manaog Peñaredondo was nabbed by village guards for violating the curfew on April 1 after he was seen buying drinking water past 6 pm.



READ: https://t.co/QDcrnMhJGW pic.twitter.com/YAdnUFmbwx — Rappler (@rapplerdotcom) April 5, 2021

​Genç adamın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve General Trias şehri belediye başkanı soruşturma başlattı.

Polis şefi Marlo Solero, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin ceza olarak fiziksel egzersiz yerine sosyal hizmet cezası verildiğini söylese de, Filipinler Ulusal Polisi, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalanan diğer iki kişinin ifadelerinde fiziksel ceza aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Geçen ay 5 kişi köpek kafesine kilitlenmişti

Ülkede geçen ay da karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle beş gencin, bir köpek kafesine kilitlendiği öğrenildi. Ayrıca, polislerin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için insanları öğle güneşinde oturmaya zorladıkları bildirildi.

Avukat ve Free Legal Assistance Group'un (FLAG) kurucusu Jose Manuel Diokno, insanları kafeslere kapatmanın veya insanları 300 kez çömelttirmenin yasal olmadığını ifade ederek, "Yasa uygulayıcıları tarafından herhangi bir ihlal için verilebilecek tek ceza yerel yasalarda ve ulusal yasalarda bulunanlardır ve insanların köpek kafeslerine konulmasına veya uzun süre egzersiz yapmalarına izin veren herhangi bir yasamız yok.” ifadelerini kullandı.