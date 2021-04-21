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    Hindistan - oksijen tankı

    Hindistan'da 22 Kovid-19 hastası oksijen tankında meydana gelen sızıntı nedeniyle öldü

    © REUTERS / ANI
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 koronavirüs hastası oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

    Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

    Hali hazırda oksijen stoklarında sıkıntı yaşanan ülkede, sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu yarım saat boyunca oksijen desteği sağlanamayan 22 hasta yaşamını yitirdi.

    Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.

    Oksijen stokları azaldı, hastanelerde yer kalmadı​

    Nisarga Kasırgası - Hindistan - maske - koronavirüs
    © REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
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    Öte yandan, koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında ABD'den sonra ikinci sırada bulunan Hindistan'da oksijen stoklarının bitmek üzere olduğu belirtiliyor. 

    Dün, Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, hastanelerde yalnızca 16-18 saat yetebilecek kadar oksijen kaldığını açıkladı. Bunun ardından bazı hastanelere sağlık ürünleri üreticisi özel şirketlerden 11.500 metreküplük oksijen tedariği yapıldı. 

    Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi Başkanı, hükümetin oksijen sıkıntısını gidermek için çalıştığını ve sorunun 1-2 gün içerisinde çözüleceğini açıkladı. 

    Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, yakınlarına hastanelerde yatak bulamadığını, bazıları da hayat kurtaran ilaçlara ve oksijen tüplerine erişemediğini anlatıyor.

    İlaç bulamayan vatandaşlar karaborsaya yöneldi

    © REUTERS / Sergio Perez
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    Ülkede remdesivir üreten yedi ilaç firmasından biri olan Hetero Pharma üretimi hızlandırmaya çalıştıklarını açıkladı. İlaç kıtlığı nedeniyle vatandaşlar karaborsaya yöneldi. BBC'nin haberine göre, Delhi'deki ilaç firmalarının çoğu, 100 mg'lık şişe başına 24 bin rüpe (320 dolar) istiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, bu ilaçla tedavide 100 mg şişelerden 6 doz alınmasını tavsiye ederken, doktorlar bazı vakalarda 8 doza kadar gerekebildiğini söylüyor.

    Öte yandan, ülkede WhasApp ve Facebook'a nazaran daha az kullanılan Twitter'da, yakınları için yatak, oksijen ve ilaç bulamayan vatandaşlar gönüllü ağlarıyla iletişime geçmeye çalışıyor. 

    Vaka sayısında yeni zirve

    Hindistan en son 24 saatte vaka sayıları yeni zirve yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bir günde 295 bin 41 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 23 kişi ise hayatını kaybetti. 

     

    Etiketler:
    Hastane, Oksijen, Koronavirüs, Hindistan
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