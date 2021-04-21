Kırgızistan Sağlık Bakanı'nın 'zehirli bitki' tavsiyesine uyan 2 kişi zehirlendi

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurtboğan bitkisinden yapılan ilacı içen evli çiftin zehirlendiği ve Bişkek Bilimsel Araştırma Merkezi Toksikoloji bölümüne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaların tedavi amaçlı uzun zamandır kurtboğan bitkisini tükettikleri ve 2 gün önce dozun arttırılması sonucu durumlarının kötüleştiği aktarıldı.

Zehirlenen çiftin durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, "Hastaların durumu stabil. Yoğun tedavi devam ediyor" denildi.

Basın toplantısında ilacı içmişti

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, geçen hafta düzenlediğidoktorken kurtboğan bitkisini koronavirüs hastalarının tedavisinde kullandığını ve etkili olduğunu söylemişti. Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasındaöne sürmüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kırgız doktorların Kovid-19'a karşı ilaç bulduklarını ifade ederek ilaçların görüntüsünü paylaşmıştı.

Bakan Beyşenaliyev, geçen yıl Caparov’un Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a söz konusu ilacı koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanmayı önerdiğini fakat önerinin reddedildiğini kaydetmişti.