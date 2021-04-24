Çin Dışişleri Bakanı: Demokrasi, dünyanın her yerinde aynı tadı vaat eden Coca-Cola değil

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 'demokrasinin dünyanın her yerinde aynı tadı vaat eden Coca-Cola gibi bir şey olmadığını' kaydederek ABD'nin Çin'in bağımsız olarak seçtiği yola ve sisteme saygı duyması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Cuma günü ABD Dış İlişkiler Konseyi ile video bağlantısı aracılığıyla iletişim kurdu.

Yaklaşık 500 katılımcının katıldığı ve ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, ABD-Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Vang, stratejik ilişkiler kapsamında ABD'ye ikili ilişkileri nasıl görmesi gerektiği konusunda beş öneri sundu.

Vang'ın önerileri şu şekilde:

Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri Çin'in gelişimini objektif ve rasyonel bir şekilde anlamalı ve görmelidir.

İkincisi, Birleşik Devletler, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği için yeni bir yol için Çin ile birlikte çalışmalıdır.

Üçüncüsü, Birleşik Devletler, Çin'in bağımsız olarak seçtiği yola ve sisteme saygı duymalı ve hoşgörülü olmalıdır.

Sputnik ‘Çin ve Rusya, Türkiye’yi yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor’

Beşincisi, ABD Çin'in içişlerine karışmamalıdır.

"Hegemonizmi uygulayan bir ülke başarısızlığa mahkumdur" diyen Vang, ikili ilişkilerin 'ABD'nin Çin'in barışçıl yükselişini kabul edip edemeyeceğine ve Çin halkının daha iyi bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu kabul edip etmediğine bağlı' olduğunu söyledi.

'Demokrasi ve Coca-Cola örneği'

Öte yandan Vang, 'demokrasinin dünyanın her yerinde aynı tadı vaat eden Coca-Cola gibi bir şey olmadığını' kaydederek ABD'nin Çin'in bağımsız olarak seçtiği yola ve sisteme saygı duyması gerektiğini söyledi.

'ABD ateşle oynuyor'

Tayvan konusundan da bahseden Vang, ABD'nin 'Tayvan kartını' oynamanın 'ateşle oynamak' olduğunu söyleyerek ABD'yi 'tek Çin ilkesine' sıkı sıkıya uymaya ve üç Çin-ABD Ortak Bildirisi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Uygurlarla ilgili de konuşan Vang, 'soykırım' ve 'zorla çalıştırmanın' Sincan'la ile ilgili konularda siyasi amaçlar için uydurulmuş büyük yalanlar olduğunu söyledi.