Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normale dönen ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın Eden Park Stadyumu’nda 50 bin kişilik sosyal mesafesiz konser düzenlendi.

Auckland kentindeki Eden Park Stadyumu’nda düzenlenen ve 50 bin kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

Normale dönen Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik konser https://t.co/6CpahcAWlG pic.twitter.com/ZV3eBKnidj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2021

​Yerel medyaya konuşan konsere gelen müzikseverler, “İnsanlar olarak bir araya gelip aynı şarkıları birlikte söyleyebilmek bizim için çok önemli. Bize bir şeyin parçası olduğumuzu hissettiriyor” dedi.

'Tekrar konser verebilecek miyiz bilmiyorduk'

Stadyumda 50 bin kişiye konser veren müzik grubu Six60’in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada Yeni Zelanda'da şanslıyız" ifadesini kullandı.

Grubun gitaristi Ji Fraser ise “İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz” diye konuştu.