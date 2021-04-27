Bangladeş’ten Sputnik V aşısının acil kullanımına onay

Yerel medyanın aktardığına göre, DGDA toplantısı sırasında, Sputnik V koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verme kararı alındı.

DGDA Genel Müdürü Mahbubur Rahman, “Artık bu aşının ithalatı veya kullanımıyla ilgili hiçbir meşru yasak yok. Eğer Bangladeş bu aşıyı almak isterse Rusya önümüzdeki ay aşıyı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının ilk partisi Hindistan’a 1 Mayıs’ta ulaşacak

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Hindistan’ın Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisini 1 Mayıs'ta teslim alacağını söyledi.

Reuters’a konuşan ve aşının miktarı konusunda bilgi vermeyen Dmitriyev, tedarik edilecek Rus aşılarının Hindistan'ın pandemi sürecini vaktinde kontrol altına almasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Sputnik V'yi dünya çapında pazarlamasından sorumlu RDIF, yılda 850 milyondan dozdan fazla aşı elde edilmesi için Hindistan’dan beş üretici ile anlaşma imzaladı. RDIF, Hindistan'daki aşı üretim hacminin bu yaz itibarıyla ayda 50 milyon doza ulaşmasını ve daha da artmasını bekliyor.

İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkenin acil tıbbi yardım sözü verdiği Hindistan, salgının ikinci dalgasıyla mücadele ediyor. Ülkedeki hastanelerdeki doluluk oranlarından dolayı Kovid-19 hastalarına yer bulmak gittikçe zorlaşıyor.

Ekvador Devlet Başkanı aşı için Putin'den destek istedi

Bu aradada Rusya, ABD ve Çin liderlerine mektuplar göndererek, vatandaşlarının koronavirüse karşı aşılanması için destek istedi. Lasso, “Rusya Devlet Başkanı’na aşı konusunda destek olmaları için bir mektup gönderildi. Teslimatı hızlandırmak için yeni hükümetle gerekli prosedürü başlattık” dedi.

Lasso, devlet başkanlığı seçimi öncesinde, seçilmesi halinde 100 gün içinde 1 milyon kişinin Kovid-19’a karşı aşılanacağı sözü vermişti.

Şu ana kadar 2 milyon doz Pfizer, AstraZeneca ve Sinovac aşısı teslim alan Ekvador'da, 200 bin kişi aşılanırken 800 bin doz aşı, sağlık çalışanları ve yaşlılar için ayrıldı.