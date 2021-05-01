Avustralya yasadışı ilan etti: Hindistan’dan dönenler hapis cezası alabilir

Avustralya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan’dan dönüş yolculuğu geçici olarak durduruldu. Karara uymayarak Hindistan’dan dönen kişilere hapis veya para cezası verilebileceği belirtildi.

, Hindistan'dan dönüş yolculuğunu geçici olarak yasadışı ilan etti.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada; “Yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş olması halinde, Hükümet, Hindistan'dan Avustralya topraklarına giren yolculara geçici bir duraklama uygulayacaktır. Duraklama, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 12.01'de yürürlüğe girecek” denildi.

5 yıla kadar hapis cezası

Bakanlık, uygulamaya uyulmaması halinde 5 yıla kadar hapis veya/ve para cezası uygulanacağını belirtti.

Pazartesi gününden itibaren, yolcunun hareket saatinden sonra 14 gün içinde Hindistan'da bulunan herkesin ülkeye girişi yasaklanacak. Yeni karara uyulmaması, beş yıl hapis cezasına, 66 bin Avustralya doları (37 bin sterlin) para cezasına veya her ikisine birden neden olabilir. Sağlık bakanlığı, kararın 15 Mayıs 'ta gözden geçirileceğini söyledi.

Açıklamada “Hükümet bu kararları hafife almıyor. Bununla birlikte, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki COVİD-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşımaktadır. Hindistan, geçen hafta her gün 300 binden fazla yeni COVİD-19 vakası bildiriyor. Hindistan'daki toplam vaka sayısı şu anda 19 milyona yakın ve 200 binden fazla insan öldü” ifadeleri kullanıldı.

Avustralya medyası bakanlığın bu kararını, "Avustralyalıların ülkelerine dönmeleri ilk kez suç olarak görülecek" şeklinde yorumladı.