Dünyada ilk: Çin, sentetik kannabinoidleri yasakladı

Çin, Türkiye'de 'Bonzai' adı ile bilinen ve beyni etkileyerek bağımlılık yapan sentetik kannabinoidleri (SK) yasakladığını duyurdu. Çin, dünyada bu kategorideki uyuşturucuları yasaklayan ilk ülke oldu.

Çin'in Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu, son yıllarda uyuşturucu kullanımında çok ön planda yer almaya başlayan sentetik kannabinoidleri, yasak listesine eklediğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Deng Ming, basın açıklamasında "Yeni psikoaktif maddeler sorunu şiddetli hale geldi ve tüm ülkelerin ve dünyanın narkotik kontrol çalışmaları için ciddi zorluklar çıkardı. Bu yeni bir durum. Çin için yeni bir meydan okuma" dedi.

China adding synthetic cannabinoids to list of banned drugs https://t.co/wnWX3SqseN pic.twitter.com/dx0CEJepwu — The Hill (@thehill) May 11, 2021

​Çinli yetkililer ayrıca, algı ve duygu durumunda değişikliklere neden olan 18 psikoaktif maddenin daha yasaklanacağını ve kuralın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Böylece Çin, hint keneviri bitkisinden elde edilen, uzun süreli kullanımının esrar kullanımına benzer şekilde bağımlılık ve psikiyatrik semptomlara yol açan sentetik kannabinoidleri yasaklayan ilk ülke oldu.

Ülkede 2019'da tüm fetanil içeren ilaçlara yasak getirilmişti, şimdiki yasak ise Çin'in belirli bir madde içeren kimyasallara yönelik getirdiği ikinci kapsamlı yasak oldu.

2018 ve 2020 yılları arasında Sincan'da 'Natasha' adıyla bilinen sentetik kannabinoid kaynaklı 300 vaka bildirilmişti. Geçen yıl ise 13 il ve 40'tan fazla şehri kapsayan büyük ölçekli sentetik kannabinoid üretimini ve kaçakçılığı ortaya çıkarılmıştı. Operasyonda 360 kilo sentetik kannabinoid ele geçirilmişti.

Açıklamada SK kullananlara verilecek cezaya ilişkin açıklama yapılmazken, Çin'in bu kişileri genelde idam cezası verdiği biliniyor.

Sentetik kannabinoid türevleri Türkiye’de 'Bonzai' ya da 'Jamaika' olarak biliniyor.

ABD yönetimi geçen sene, 'Fentanil' isimli ilacı kaçırdıkları gerekçesiyle Çinli 5 şahsı ve 2 şirketi 'uyuşturucu kaçakçılığı' gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.