Hindistan'da köpeğini helyum balonla uçuran YouTuber tutuklandı

32 yaşındaki Gaurav Sharma adlı Hintli YouTuber, helyum balonlara sardığı köpeğini videoya çekti.
#Delhi | #YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur (ANI)— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 27, 2021
(Video by @namitas34481129) pic.twitter.com/DLYHOCBcih
Videoda köpeğin balonlarla havaya yükseldiği, birkaç saniye sonra ise bir binanın ikinci katının balkonunda bulunan birinin köpeği yakaladığı görülüyor.
YouTuber Sharma, video kaydı için tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını ancak sosyal medyanın tepkisinden sonra videoyu sildiğini söyledi.
Hintli YouTuber videoyu 4 milyondan fazla abonesinin bulunduğu YouTube kanalında yayınlamıştı.
Hindistan Polisi, Hayvanları Koruma Örgütü (PFA) adlı kuruluştan şikayeti doğrultusunda Sharma'nın tutuklandığını duyurdu.
FLYING DOG VIDEO SPARKS MASSIVE OUTRAGE— Mirror Now (@MirrorNow) May 27, 2021
Delhi-based YouTuber #GauravSharma arrested under Animal Protection Act for flying his pet dog after tying it to helium balloons. The viral video sparked massive outrage on social media platforms. WATCH! pic.twitter.com/Y0RFJxOfjw
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