Çin'de 600 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Haziran ayı sonuna kadar 1.4 milyar nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefleyen Çin'de, 600 milyondan fazla kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı ve ülkenin gittikçe bu hedefine yaklaştığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkilisi Cui Gang, bir basın toplantısında perşembe günü itibarıyla Çin genelinde 622 milyon kişiyi kapsayan 845 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandığını açıkladı.

Cui, kaç kişinin tam olarak 2 doz aşısını aldığını ise belirtmedi.

Çin'in Kovid-19 aşılarında, 7 aşıdan 5'i 2 doz, biri tek doz ve biri ise 3 doz halinde uygulanıyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmacısı Shao Yiming ise geçtiğimiz günlerde, Sinovac aşısının Çin'de 3 ila 17 yaş arasındaki kişilerde kullanılmak üzere acil kullanım onay aldığını söylemişti.

Shao ayrıca, Beijing Wantai Biyolojik Eczacılık İşletmesi, Hong Kong Üniversitesi ve Xiamen Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen başka bir aşı için de denizaşırı geç dönem klinik deneyler için başvuru yapıldığını ifade etmişti.

Öte yandan NHC Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, bu ayın başlarında resmi Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, Çin'in 2021'in sonunda hedef grupların en az yüzde 70'ini aşılamasının beklendiğini belirtmişti.