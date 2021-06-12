Filipinler'de gemi yangını evlere sıçradı: 7 saatte söndürülebildi

Filipinler'in başkenti Manila'nın Tongo bölgesinde küçük bir kargo gemisinde iskele üzerinde yakıt ikmali yapıldığı sırada belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine yangın söndürme ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı MV Titan 8 gemisinin mürettebatından 4, yakındaki MV Princess Christine gemisinden ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek etraftaki evlere sıçrayınca bölgedeki sakinler tahliye edildi. İtfaiyenin yoğun çabasına rağmen saatler süren yangında 40 ev etkilenirken yerel saatle 08.00 sıralarında başlayan yangın 7 saatte söndürülebildi.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.