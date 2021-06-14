ABD'li baba-oğul Japonya'da hakim karşısında: Eski Nissan CEO'sunun kaçırılmasındaki suçlarını kabul ettiler

ABD'li eski özel kuvvetler operatörü 60 yaşındaki Michael Taylor ile 28 yaşındaki oğlu Peter Taylor, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un ülkeden gizlice kaçmasına yardım ettikleri şüphesiyle Japonya'ya iade edildikten sonra çıkarıldıkları ilk mahkemede suçlarını kabul etti.

Plastik terlikler, koyu renk pantolonlar ve kravatsız beyaz bir gömlek giyen ikili, hakimin iddialarının yalan olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Baba-oğul, şu anda Lübnan'da yaşayan ve Japonya ile iade anlaşması olmayan Ghosn'a yardım etmekten suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Savcılar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı, ancak Japon medyası her iki zanlının da sorgulama sırasında yanlış yaptıklarını kabul ettiğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK, Peter'ın yardımları için Ghosn'lardan 144 milyon yen (1.3 milyon $) aldığını açıkladı.

Taylor çifti, 'işkenceye maruz bırakılabilecekleri' tehlikesiyle Japonya'ya iade edilmeyi reddetmişlerdi.

Asahi Shimbun gazetesine göre ise, baba-oğul Ghosn tarafından ödenen paranın çoğunu özel jet kiralama masrafları da dahil olmak üzere kaçış hazırlıklarına harcadığını ve yardımları için kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi.