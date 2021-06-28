Myanmar Genelkurmay Başkanı: Batılı ülkeler, kendi kontrollerindeki kişilerin iktidarda olmalarını istiyor

Myanmar Genelkurmay Başkanı ve askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, Sputnik'e verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Myanmar'da kendi kontrolleri altındaki kişilerin iktidarda olmasını istediklerini, ülkenin iç işlerine kasten müdahale ettiklerini söyledi.

Batılı ülkelerin ‘devleti yıkmaya’ çalıştıklarını ifade eden Hlaing, "Onların yazdıkları ve yaptıkları devletimizin yıkılmasına yol açıyor. Kendi kontrollerinde olan kişilerin iktidarda olmalarını istiyorlar" diyerek şöyle devam etti: "Batılı ülkeler sadece medyayı kullanmakla kalmıyor, bunun yanı sıra diplomatik ilişkiler yoluyla iç işlerimize müdahale ediyor. Bunu BM gibi uluslararası kuruluşlar ve sivil kuruluşlar da yapıyor, işlerimize kasten müdahale ediyorlar."

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.