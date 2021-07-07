Endonezya, Delta varyantıyla boğuşuyor: Oksijen stokları tükendi, sağlık sistemi çöktü

Delta varyantının zirve yaptığı Endonezya'da koronavirüsten günlük ölüm sayısı rekor kırdı. Son 24 saatte bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede, oksijen stoklarının da tükenmesiyle sağlık sistemi çöktü.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'da Delta varyantı nedeniyle Hindistan'ı andıran gelişmeler yaşanıyor.

1000 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırılan ülkede, vaka sayısı ise 34 bin 379 olarak açıklandı. Artışın sebebi, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı.

Özellikle Bali ile Cava'da vakalar ve ölüm sayıları zirve yaparken, 6 şehrinde oksijen stokları tükendi. Ülke çapında vakaların yüksek olduğu 43 bölge 'kırmızı alan' ilan edildi. Hastanelerde ise yer yok.

Papua ve Sumatra'da restoranlara akşam 5'te kapanma zorunluluğu, AVM'lere ise yüzde 25 kapasiteyle çalışma izni verildi. Bugün ülke genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi ve tekrarlanması halinde lisanslarının iptal edileceği bildirildi.

Ülkede pandemi kısıtlamaları artırılsa da Endonezya yönetimi Kovid-19 krizini iyi yönetememekle eleştiriliyor. Uluslararası Af Örgütü ve Hukuki Yardım Enstitüsü, hükümetin özür dilemesi gerektiğini açıkladı.

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda oksijen ve boş yatak talebinde bulunuyor.

Halk, yakınlarına oksijen desteği sağlamak için uzun kuyruklarda beklerken, bazı hastaların hastanelerde boş yatak olmadığı için evlerinde can verdikleri bildiriliyor.

Sağlık bakanı ise bu hafta yaptığı açıklamada, evde daha hafif semptomlarla izole edilenler için teletıp hizmetlerini artırma ve 8.000'e kadar hastane yatağı daha ekleme sözü verdi.

Sağlık sisteminin çöktüğünü belirten doktorlar ise, aşı olmalarına rağmen solunum yolu ile hastalığı kaptıklarını ve yeni tesislere sağlık çalışanı tedariğinin sağlanamayacağını belirtiyor.

Avustralya, bugün ülkeye 2,5 milyon doz AstraZeneca aşısı, sağlık ekipmanı ve test kitleri yardımları göndereceğini açıkladı.

Bu senenin başlarında Hindistan'da da mutasyonlu vakalar sebebiyle sağlık sistemi çökmüş, vatandaşlar krematoryumlar dolduğu için yakınlarını boş arazilerde yakmak zorunda kalmıştı.