Japonya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi: Olimpiyatlar seyircisiz gerçekleştirilecek

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda, Tokyo 2020 Olimpiyatları da seyircisiz gerçekleşecek.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, "Aşılamanın yaygınlaştırılmasına kadar yaz mevsimi ve festivallerinde insan trafiğinin yavaşlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

OHAL, son 24 saatte yeni vaka sayısının 896 olarak açıklanmasının ardından geldi. Bu rakam, ülkede mayıs ayından beri görülen en yüksek yeni vaka sayısı.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Hashimoto: Bilet alanlardan özür dilerim

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, organizatörlerin oyunların seyircisiz düzenlenmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları Başkanı Hashimoto ise etkinliğin sınırlı bir çerçevede gerçekleşeceğini belirterek "Bilet alan kişilerden özür dilerim" açıklaması yaptı.

Oyunlar için şimdiye kadar 4.48 milyon bilet satılmıştı.

Organizatörler geçen aralık ayında yaptıkları açıklamada toplam harcamalarının 15.4 milyon dolar olacağını açıklamışlardı. Bilet gelirlerinin yaklaşık 815 milyon dolar olması bekleniyordu.

Geçen sene 60'tan fazla Japon şirketi oyunlara sponsor olmak için 3 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı. Sponsorlar, olimpiyatlar ertelendikten sonra sözleşmeleri uzatmak için 200 milyon dolar daha ödemişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya'da 810 binden fazla vaka bulunurken, 14 bin 900 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.