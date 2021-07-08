Çin'deki firari kafile bir eksildi: Sürüden ayrılanı 'koruma parkı kaptı'

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin ilerleyişi sürüyor. Sürüden ayrılan ve tek başına 190 kilometreden fazla yol giden fil ise demir yollarına yaklaşmasının ardından koruma parkına geri gönderildi.

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan Asya filleri yollarına devam ediyor.

6 Haziran'da sürüden ayrılıp kendi yoluna gitmeyi seçen 10 yaşındaki erkek fil ise firar ettiği koruma parkına geri gönderildi. Yetkililer, filin tek başına 190 kilometreden fazla yol aldığını ve Yuxi şehrindeki otoyol ve tren yollarına çok fazla yaklaştığı için vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.

1.8 tonluk fil, yetkililer tarafından 280 kilometre uzaklıkta bulunan ve nisan ayında firar ettikleri Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı'na getirildi.

Başını alıp giden fille ilgili yapılan açıklamada, hayvanın yakalanmadan önce yerel yönetimler ve köylüler tarafından verilen yiyeceklerle beslendiği belirtildi.

An Asian elephant that strayed from a herd that has been wandering across China’s southern fringes since March 2020, has been sent home. The animal travelled more than 190km on its own. pic.twitter.com/3LMpwUqsHX — SCMP News (@SCMPNews) July 8, 2021

​Geride kalan 14 fil ise kuzeye doğru ilerlemekten vazgeçip rotalarını güneye çevirdi. 500 kilometreden fazla yol kat eden kafile şu anda Yuxi şehri yakınlarındaki bir ormanda. Fillerin yaşadıkları parktan neden kaçtıkları henüz bilinmiyor.

China's roaming elephants.



Map of China's Yunnan province, showing the route a 15-strong herd of wild elephants has taken since leaving the Xishuangbanna National Nature Reserve in the spring of 2020https://t.co/fXKvJKdedo#AFPgraphics pic.twitter.com/mylAfTmmg1 — AFP News Agency (@AFP) June 11, 2021

​Sürü, 200 kişiden oluşan görevli tarafından dronelarla izleniyor ve yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılıyor.

​Çin devlet televizyonu CCTV, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yiyen, bir su tankındaki bütün suyu içen ve 56 hektarlık tarım alanına zarar veren fillerin çiftçilere yaklaşık 1.1 milyon dolarlık zarar verdiğini açıklamıştı.

Filler yolculukları boyunca gölge alanlarda dinlenirken ve çamur banyosu yaparken görüntülenmişti.

Çin'de 500 kilometrelik yol kat eden firari fillerden bir yavru fil çamur banyosu yaparken görüntülendi https://t.co/HQNuzKEXxH pic.twitter.com/6kolv2L71u — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2021

​1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığı ve artmaya devam ettiği biliniyor. Ancak, ormanların tarlalara dönüşmesi nedeniyle hayvanların vahşi doğada rahatça yaşayabileceği alanlar yaklaşık üçte iki oranında azaldı.