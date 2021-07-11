Pakistan'da bir cenaze töreni, Taliban bayraklı gösteriye dönüştü

Pakistan'ın Khyber -Pakhtunkha eyaletindeki Peşaver şehrinde dün düzenlenen cenaze töreni Taliban’a destek gösterisine dönüştü. Cenazede Taliban bayrakları açılırken, Talibanı destekleyen sloganlar atıldı.
Polis, bazı katılımcıların cenazeye Taliban bayrakları getirdiğini doğruladı. Polis Genel Müfettişi (IGP) Moazzam Jahan Ansari, "ayıplı eylemin arkasındaki kişilerin" kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan ABD ve NATO birliklerinin Afganistan ve Pakistan'dan çekilme süreci devam ederken yaşanan söz konusu olayın halk arasında paniğe yol açtığı belirtildi.
Pakistan'da bir cenaze töreni, Taliban bayraklı gösteriye dönüştühttps://t.co/55bV29sDpr pic.twitter.com/nZyLD31N5j— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 11, 2021
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