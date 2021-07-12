Kuzey Kore lideri Kim, sanatçı ve yazarlarla buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet ödüllü bir grup yazar ve sanatçılarla görüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet tarafından ödüllendirilen bir grup yazar ve sanatçıyla görüştü.

Kore Merkezî Haber Ajansı'ndan (KCNA) yayımlanan fotoğrafta, Kim, Halk Sanatçısı unvanını kazanan vokalist Kim Ok-ju dahil birkaç sanatçı ve yazarla birlikte görülüyor.