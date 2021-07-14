Taliban sınır bölgesini ele geçirdiğini söyledi, Afganistan hükümeti yalanladı

Taliban, Afganistan - Pakistan sınırında bulunan bir ticaret yolunun kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Afganistan hükümet yetkilileri ise 'Saldırıyı püskürttüklerini' söyledi.

Taliban, Pakistan'ı güney Afganistan'a bağlayan önemli bir ticaret yolunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

© AFP 2021 / Arşiv Afgan ordusu ile Taliban güçleri arasında çatışmalar şiddetleniyor , "Mücahidler Kandahar'da Wesh adlı önemli bir sınır kasabasını ele geçirdi. Bununla birlikte (Spin) Boldak ile Chaman ve Kandahar gümrükleri arasındaki önemli yol Mücahidlerin kontrolüne girdi" açıklamasını kullandı.

Ancak Afgan yetkililer, kontrolün hala kendilerinde olduğunu açıkladı.

İçişleri bakanlığı sözcüsü Tarık Arian, AFP'ye verdiği demeçte, "Terörist Taliban'ın sınır bölgesi yakınlarında bazı faaliyetleri oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu.

Afganistan-Pakistan sınırındaki Spin-Boldak bölgesindeki bu nokta ticaret bakımından önem taşıyor.

Afganistan’da hükümet güçleri ile Taliban militanları arasındaki çatışmalar sürüyor. Taliban kırsal alanlarda önemli toprakları ele geçirdi ve büyük şehirlere saldırıya geçti. ABD’nin 11 Eylül’e kadar güçlerini çekme planları doğrultusunda ülkedeki istikrarsızlık artıyor.

Demokrat Senatörden Afgan tercümanlar uyarısı

Demokrat Senatör Patrick Leahy ise, MSNBC'ye yaptığı açıklamada ABD birliklerinin çekilmesinin ardından Afgan tercümanların tehlikeli durumda olduğunu söyledi ve "Onlara mülteci statüsü verilmezse, duvara yaslanmış ve makineli tüfekle vurulmuş fotoğraflarını göreceğiz. Bu abartı değil" ifadelerini kullandı.

Leahy ayrıca, "Tahliyeye yönelik pervasız acelemiz küresel bir utanç haline geliyor. Gözlerimizin önünde ortaya çıkan gerçeği görmezden geliyor: Afganistan çözülüyor" dedi.