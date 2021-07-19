Çin'in İç Moğolistan bölgesinde iki baraj çöktü

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Su Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki İç Moğolistan bölgesinde, iki barajın, aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü açıkladı.

İç Moğolistan'ın Hulunbuir kentinde toplam 46 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip iki barajın çökmesiyle civarda yaşayanlar tahliye edilirken, can kaybı olmadığı aktarıldı.

Two dams collapse in Inner Mongolia, flooding farmland https://t.co/sdny1J2COQ — SCMP News (@SCMPNews) July 19, 2021

​

Hulunbuir şehir yönetimi, 16 bin 660 kişinin ve 21 bin 775 hektar tarım arazisinin, baraj sularından etkilendiğini, bazı köprülerin ve ulaşım altyapısının zarar gördüğünü duyurdu.