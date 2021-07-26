Yeni Zelanda'nın zor kararı: Türkiye'de yakalanıp Avustralya vatandaşlığından çıkarılan IŞİD zanlısı kadını geri alacak

Reyhanlı'da yakalanmasının ardından Avustralya vatandaşlığından çıkarılan 26 yaşındaki kadın ile iki çocuğunun doğduğu ülke tarafından geri alınmasına yönelik Türkiye'nin talebini Yeni Zelanda kabul etti. 6 yaşından beri Avustralya'da yaşayan IŞİD zanlısının, yakalandığında verdiği ifadede, FETÖ kolejinde eğitim gördüğünü söylediği iddia edilmişti.

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in başbakanlığındaki hükümet, Türkiye'de şubat ayında IŞİD bağlantısı şüphesiyle yakalanan kadın vatandaşı ile iki çocuğunu geri almaya karar verdiklerini duyurdu.

Interpol'ün mavi bültenle aradığı 26 yaşındaki Suhayra Aden'in Türk polisi tarafından şubatta Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışırken Reyhanlı'da gözaltına alındığında hem Yeni Zelanda hem Avustralya vatandaşlığı bulunuyordu.

Avustralya'nın 'düşmanı' ilan edilip vatandaşlıktan çıkarıldı

Ankara, yakalanmasının ardından Avustralya'nın 'düşman' ilan ederek vatandaşlıktan çıkardığı Aden'i geri almasını Yeni Zelanda'dan talep etmişti. Bugün talebi kabul ettiklerini duyuran Başbakan Ardern, şunları söyledi:

'Bu kararı almak çok da kolay olmadı'

"Kabine, bir Yeni Zelanda vatandaşı ile iki küçük çocuğunun Türkiye'den kontrollü bir şekilde geri gönderilmesini kabul etti. Yeni Zelandalıların güvenliği ve refahı hükümet için her şeyden üstün olduğu için bu karar alındı. Bu kararı almak çok da kolay olmadı. Uluslararası sorumluluklarımızı ve çocukların da dahil olduğunu düşünerek bu vakaya özgü ayrıntıları değerlendirdik."

6 yaşında taşındığı Avustralya'nın pasaportuyla

Avustralya'nın vatandaşlıktan çıkarma kararını 'sorumluluğu üstünden attığı' için eleştiren, Aden'in Avustralya'ya geri dönüşüne izin verilmesi gerektiğini savunan solcu başbakan, 'Aden'in 6 yaşında kadar Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle Avustralya'ya taşındığına ve 2014'te Avustralya pasaportuyla Suriye'ye geçene dek Avustralya'da yaşadığına' dikkat çekerek şöyle devam etti:

'Vatansız bırakamayız'

"Türkiye'nin sorumluluğunda değiller ve Avustralya'nın aileyi kabul etmeyi reddetmesi, onları bizim yapıyor."

"Yeni Zelanda bir kişinin vatandaşlığını iptal edemez ve onları vatansız bırakamaz. Ve onların Yeni Zelanda vatandaşları olarak şu anda yasal olarak ikamet edebilecekleri tek yer bu ülkedir."

Ardern bundan sonra olacakların emniyet güçleri ile yargının yetki alanında olduğunu belirtirken, ailenin Yeni Zelanda'ya getirilmesiyle ilgili düzenleme ve zamanlamanın güvenlik nedeniyle açıklanmayacağı kaydedildi.

Yakalandığı dönemdeki haberlerde, Aden'in ifadesinde, 'Somali asıllı olduğunu, Yeni Zelanda’da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte Avustralya’ya taşındıklarını, ilkokuldan itibaren Melbourne'deki FETÖ okulu Işık Koleji’nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin de Işık Koleji'nde eğitim aldığını' anlattığı iddia edilmişti.