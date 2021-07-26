Kayıt
15:33 26 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Jacinda Ardern

    Yeni Zelanda'nın zor kararı: Türkiye'de yakalanıp Avustralya vatandaşlığından çıkarılan IŞİD zanlısı kadını geri alacak

    © AFP 2021 / DAVE LINTOTT
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 43
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838836_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_dd718117d08fd97a53bf0c0d7b382ee5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202107261045057070-yeni-zelandanin-zor-karari-turkiyede-yakalanip-avustralya-vatandasligindan-cikarilan-isid-zanlisi/

    Reyhanlı'da yakalanmasının ardından Avustralya vatandaşlığından çıkarılan 26 yaşındaki kadın ile iki çocuğunun doğduğu ülke tarafından geri alınmasına yönelik Türkiye'nin talebini Yeni Zelanda kabul etti. 6 yaşından beri Avustralya'da yaşayan IŞİD zanlısının, yakalandığında verdiği ifadede, FETÖ kolejinde eğitim gördüğünü söylediği iddia edilmişti.

    Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in başbakanlığındaki hükümet, Türkiye'de şubat ayında IŞİD bağlantısı şüphesiyle yakalanan kadın vatandaşı ile iki çocuğunu geri almaya karar verdiklerini duyurdu. 

    Interpol'ün mavi bültenle aradığı 26 yaşındaki Suhayra Aden'in Türk polisi tarafından şubatta Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışırken Reyhanlı'da gözaltına alındığında hem Yeni Zelanda hem Avustralya vatandaşlığı bulunuyordu

    Avustralya'nın 'düşmanı' ilan edilip vatandaşlıktan çıkarıldı

    Ankara, yakalanmasının ardından Avustralya'nın 'düşman' ilan ederek vatandaşlıktan çıkardığı Aden'i geri almasını Yeni Zelanda'dan talep etmişti. Bugün talebi kabul ettiklerini duyuran Başbakan Ardern, şunları söyledi:

    'Bu kararı almak çok da kolay olmadı'

    "Kabine, bir Yeni Zelanda vatandaşı ile iki küçük çocuğunun Türkiye'den kontrollü bir şekilde geri gönderilmesini kabul etti. Yeni Zelandalıların güvenliği ve refahı hükümet için her şeyden üstün olduğu için bu karar alındı. Bu kararı almak çok da kolay olmadı. Uluslararası sorumluluklarımızı ve çocukların da dahil olduğunu düşünerek bu vakaya özgü ayrıntıları değerlendirdik." 

    6 yaşında taşındığı Avustralya'nın pasaportuyla

    Avustralya'nın vatandaşlıktan çıkarma kararını 'sorumluluğu üstünden attığı' için eleştiren, Aden'in Avustralya'ya geri dönüşüne izin verilmesi gerektiğini savunan solcu başbakan, 'Aden'in 6 yaşında kadar Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle Avustralya'ya taşındığına ve 2014'te Avustralya pasaportuyla Suriye'ye geçene dek Avustralya'da yaşadığına' dikkat çekerek şöyle devam etti:

    'Vatansız bırakamayız'

    "Türkiye'nin sorumluluğunda değiller ve Avustralya'nın aileyi kabul etmeyi reddetmesi, onları bizim yapıyor."

    "Yeni Zelanda bir kişinin vatandaşlığını iptal edemez ve onları vatansız bırakamaz. Ve onların Yeni Zelanda vatandaşları olarak şu anda yasal olarak ikamet edebilecekleri tek yer bu ülkedir."

    Ardern bundan sonra olacakların emniyet güçleri ile yargının yetki alanında olduğunu belirtirken, ailenin Yeni Zelanda'ya getirilmesiyle ilgili düzenleme ve zamanlamanın güvenlik nedeniyle açıklanmayacağı kaydedildi.

    Yakalandığı dönemdeki haberlerde, Aden'in ifadesinde, 'Somali asıllı olduğunu, Yeni Zelanda’da doğduğunu daha sonra ailesiyle birlikte Avustralya’ya taşındıklarını, ilkokuldan itibaren Melbourne'deki FETÖ okulu Işık Koleji’nde okuduğunu, kendisiyle birlikte 5 kardeşinin de Işık Koleji'nde eğitim aldığını' anlattığı iddia edilmişti.

    Etiketler:
    Çocuklar, Kadın, zanlı, kabul, iade, Türkiye, IŞİD, Suriye, Yeni Zelanda, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avusturya'dan gelen Dilek Gençel, bayram tatili için Türkiye'ye geldiğini ve Salda Gölü'nü görmeden dönmek istemediğini söyledi. Salda Gölü'nü çok beğendiğini, Beyaz Adalar'daki seyir terasında güzel fotoğraflar çektiğini dile getiren Gençel, Gelip görülesi bir yer bence. Çevreyi de temiz ve düzenli buldum. Muhteşem doğaya sahip dedi.
    Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu
    Karikatür
    Norveç’te ‘Rus işgalciler’ alarmı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet