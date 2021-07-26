Afgan hükümeti: Bayram namazı sırasında başkanlık sarayına roket saldırısı düzenleyen Taliban savaşçıları yakalandı

Başkent Kabil'deki başkanlık sarayında Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer üst düzey yetkililer açık havada Kurban Bayramı namazı kılarken düzenlenen roket saldırısını IŞİD üstlenirken, saldırıyı düzenlemekten sorumlu tutulan 4 Taliban savaşçısının yakalandığı açıklandı. Elebaşının Taliban komutanlarından Mumin olduğu belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bayram namazı sırasında başkanlık sarayı yakınına en az 3 roketin düştüğü saldırıyla ilgili düzenlenen polis operasyonunda Taliban komutanı Mumin'in 3 adamıyla birlikte yakalandığı, Mumin'in saldırının asıl organizatörü olduğu, daha önce başka saldırılara da karışmış dörtlünün Taliban mensubu olduğu kaydedildi.

Başkanlık sarayına geçen yıl Gani'nin ikinci görev döneminin yemin töreni sırasında da saldırı düzenlenmiş, sonuncusu gibi onu da IŞİD üstlenmişti.

Diğer yandan geçmiş dini bayramlarda ateşkes ilan edip sivillerin rahat nefes almasına izin veren Taliban, bu kez yabancı güçlerin çekilmesine koşut saldırıları tırmandırıp hakimiyet alanını genişletirken Kurban Bayramı'nda ateşkes ilan etmeyi kabul etmedi.

Özellikle kırsalda Afgan hükümetine bağlı güçlerle Taliban arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, cumartesi günü Afgan yetkililer Kabil hariç 34 vilayetin 31'inde gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.