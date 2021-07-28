Ermenistan Savunma Bakanlığı: Sınırdaki durum sakin

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Gegarkunik bölgesinde durumun sakin olduğu ve an itibariyle ateşkes rejimine uyulduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerle girdikleri çatışma sonucunda üç Ermeni askerinin hayatını kaybettiği, dört askerin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının diğer bölgelerinde de durumun sakin olduğu kaydedildi.

28 Temmuz sabahı Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzeydoğusundaki Verin Şorja sınır bölgesinde çatışma çıktığını duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşandığını bildirmişti.

12-13 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan ordusu birlikleri Sünik ve Gegarkunik bölgelerinde Ermenistan topraklarına girmişti. Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurmuş, Başbakan Nikol Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemişti.

12 Haziran'da Paşinyan, Moskova ile Ermenistan'ın doğusundan güneyine doğru Azerbaycan sınırı boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması konusunu görüştüklerini açıklamıştı.