BM: Myanmar 'süper yayıcı' ülke haline gelebilir

Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Raportörü, askeri darbenin sebep olduğu siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Myanmar'ın koronavirüs için 'süper yayıcı ülke' olabileceğine ilişkin uyardı.

Şubat ayındaki askeri darbenin ardından siyasi ve ekonomik krize sürüklenen Myanmar'da sağlık sisteminin de çökmesiyle koronavirüs vakaları zirve yaptı.

Guardian'ın haberine göre, cunta karşıtı grevin ön saflarında yer alan doktorlar, askeri şiddet veya tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları için devlet hastanelerinde çalışmayı reddediyor ve vatandaşları merdivenaltı yerlerde tedavi etmeye çalışıyor.

Bu duruma dikkat çeken BM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki koronavirüs vakaları ve ölü sayılarının net olarak bilinmediğini belirterek doktorların ve gazetecilerin hedef alınması nedeniyle kamuoyunun gerçek bilgiye ulaşamadığını vurguladı.

Andrews, "Burada salgının pik yaptığını biliyoruz. Vaka ve ölü sayılarında inanılmaz bir artış var" dedi.

Askerin kontrolündeki Sağlık ve Spor Bakanlığına göre, 1 Haziran'dan bu yana 4.629 kişi koronavirüsten öldü. Yerel medya ise, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki mezarlıklarda yer kalmadığını ve 10 yeni krematoryum inşa edileceğini duyurdu.

Andrews, "Yangon'da vatandaşlar 3 şey için sıraya giriyor. ATM'lerin önünde, yakınlarına oksijen temin etmek için ve krematoryum ile morglarda" diye konuştu.

Andrews ayrıca, Myanmar'ın komşuları da dahil olmak üzere uluslararası hükümetlerin hızlıca harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde sınırlarında kontrolsüz bir salgının sonuçlarını göreceklerini ve ülkenin 'süper yayıcı' haline geleceğini söyledi.

Sağlık sistemi çöken ülkede oksijen ve tıbbi ekipman stoklarının çok az kaldığı biliniyor. Oksijen kaynaklarının tükenmesi konusunda ise halk orduyu suçluyor. Zira askeriyeden yapılan açıklamada halkın stok yaptığı belirtilerek bunun önüne geçilmesi için tedarikçilerin halka oksijen satmaması talimatı verilmişti.

İlaç ve yiyecek yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar evlerinin camların sarı ve beyaz bayraklar asıyorlar. Myanmarlıların sosyal medya paylaşımları ise yardım feryatları ve ölüm bildirimleriyle dolu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne göre, cunta güçleri sağlık personeline ve tesislere en az 260 saldırı düzenleyerek en az 18 kişiyi öldürdü. En az 67 sağlık çalışanı gözaltında ve 600 sağlık görevlisi için daha tutuklama emri çıkarıldı.

Bağımsız yayın kuruluşu Myanmar Now tarafından hazırlanan bir rapora göre, askeri yetkililer gönüllü sağlık çalışanlarını gözaltına almak için tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlar gibi ihbarda bulunuyor. Yardıma giden 3 doktorun bu şekilde tutuklandığı bildiriliyor.

Şubat ayından bu yana ülkede en az 931 kişi öldürüldü.