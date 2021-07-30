Afganistan'da Taliban'ın saldırısında 8 asker öldü

Afganistan’ın güvenlik organlarından bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Nangarhar eyaletinin Kuzbahar bölgesindeki bir karakola düzenlediği saldırıda 8 asker öldü, 3 asker de yaralandı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla, hükümet güçleri ile kırsal bölgelerin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutan ve büyük şehirlere saldırı başlatan Taliban militanları arasındaki çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor.

Afganistan’ın komşularını da etkileyen kriz, sınırlardaki gerilimin ve uyuşturucu kaçakçılığının artmasına neden oluyor. Tacikistan, yardım için Moskova ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) başvuruda bulunmuştu.