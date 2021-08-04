ABD'nin Çin'e karşı 'mini Asya NATO'su' planı çerçevesinde, Hindistan da Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri gönderiyor

Çin'e karşı ABD, Japonya ve Avustralya ile birlikte Quad'ı oluşturan Hindistan, füze donanımlı bir destroyer ve bir firkateyn dahil dört savaş gemisini iki ay boyunca Asya'nın güneydoğusu, Güney Çin Denizi ve Pasifik'in batısında konuşlandıracak.

Washington'ın Asya-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu geri püskürtme çabaları çerçevesinde oluşturduğu 'Quad' ittifakının üyesi Hindistan, donanmasını Güney Çin Denizi'ne yönlendiren ülkeler arasına katıldı.

Dört savaş gemisi iki ay boyunca kol gezecek

Geçen yıl Çin ile Hindistan, Himalaya Dağları'nın batısındaki ihtilaflı Ladakh bölgesinde çatışmalara girmişti. O zamandan beri Narendra Modi'nin başbakanlığındaki Hindu milliyetçisi hükümet Washington'a daha da yakınlaşırken, Hindistan donanmasından füze donanımlı bir destroyer ve bir firkateyn dahil dört savaş gemisini iki ay boyunca Asya'nın güneydoğusu, Güney Çin Denizi ve Pasifik'in batısında konuşlandıracağı açıklaması geldi.

4 ships incl a guided missile destroyer & a missile frigate will be deployed for a 2-month period to #SoutheastAsia , the #SouthChinaSea & western Pacific.



India Sends Warships To South China Sea As Part Of Counter-China Plan https://t.co/0EXm1lIfnr via @ndtv — Nirmal Ghosh (@karmanomad) August 4, 2021

Açıklamada şöyle denildi:

"Hindistan donanması gemilerinin konuşlanmasıyla denizcilik sahasında iyi düzeni sağlamak için operasyonel erişim, barışçı mevcudiyet ve dost ülkelerle dayanışma vurgulanmak isteniyor. Bu denizcilik girişimleri, Hindistan donanması ile dost ülkeler arasındaki sinerji ve kontrolü pekiştirirken, müşterek denizcilik çıkarlarını ve denizde seyrüsefer özgürlüğüne yönelik taahhütleri temel alıyor."

'Çin'e karşı bölgesel çabalarda daha büyük rol oynama niyeti'

ABD ile müttefikleri, Çin'i, 'seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekle' suçladığından, açıklama, Pekin'i hedef aldı. Hindistan hükümetinin 'bölgedeki dost ülkelerle güvenlik ilişkilerinin çapının genişletilmesi' olarak sunduğu bu hamle, 'Çin'e karşı bölgesel çabalarda daha büyük rol oynama niyetinin göstergesi' olarak yorumlandı.

ABD ile Çin arasındaki rekabetteki parlama noktalarından biri olan Güney Çin Denizi'ndeki Pekin'in karasu iddialarını 'yasadışı' diye reddeden Washington'ın diğer yandan bölgedeki askeri yığılması ve manevraları dikkat çekiyor.

ABD ile müttefikleri çıkarma yapmış durumda

Haziranda ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisi grubunun girdiği Güney Çin Denizi'ne son olarak Britanya'nın HMS Queen (Kraliçe) Elizabeth uçak gemisi grubu geldi. Bu grubun ABD, Avustralya, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda, ve Güney Kore'yle Filipinler Denizi'nde askeri tatbikat yapmasının ardından, Britanya'nın HMS Spey ve HMS Tamar isimli River sınıfı devriye gemileri, Asya-Pasifik sularına kalıcı olarak konuşlanacak.

Hindistan donanmasının dört gemisi de ABD'ye bağlı Guam Adası açıklarında ABD, Japonya ve Avustralya ile ortak askeri tatbikata katılacak.

Pekin'e göre ihtilaf kışkırtıcılığı

Bu dört ülke, kısaca 'Quad' denilen Dört Taraflı Güvenlik Diyaloğu (Quadrilateral Security Dialogue) grubunu oluşturuyor. 2007'de Çin'in büyüyen ekonomik ve askeri gücünü dizginlemek amacıyla kurulan grubun 'Hür ve açık Hint-Pasifik vizyonu' ve 'Doğu ve Güney Çin Denizlerinde kurallara dayalı denizcilik düzeni' gibi ilkelerinin yanısıra 'Asya'nın NATO'suna' dönüşme gibi emelleri de var. Kurulduğunda üye ülkelere protesto notası veren Pekin'e göre 'Quad', "Asya'daki bölgesel güçler arasında açıkça ihtilaf kışkırtıyor".