Bulgaristan: Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım" dedi.

© REUTERS/ Murad Sezer/File Photo AB'den kritik Türkiye toplantısı

Bulgaristan Devlet Televizyonu'na konuşan Başbakan Borisov, AB'nin Türkiye'ye ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım. Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli" diye konuştu.

'BİRÇOK ŞEY İÇİN 'HAYIR' DEDİK FAKAT BİR KONUDA HER ZAMAN 'EVET' DEDİK'

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Program sunucusunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Borisov, "Biz birçok şey için ona 'Hayır' dedik, fakat bir konuda her zaman 'Evet' dedik. Bulgaristan'a yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Borisov, 7 Ocak'ta Patrik ve Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törende, onarımı tamamlanan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını yapacağını söyledi.

'İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN EK BİR KÖPRÜ'

Borisov, Türkiye'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise'nin bir şaheser olduğunu belirterek, "Boğaz'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor" dedi.

Borisov, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, "Bence bu, AB'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" ifadelerini kullandı.