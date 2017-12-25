Suriyeli Leyla Salih 110 yaşında Almanya yollarına düştü

Kimlik kartının 110 yaşında gösterdiği Leyla Salih'in tek dileği Almanya'daki torununu son kez görebilmek. Bunun için Suriye'den Türkiye'ye gitti, ama Ege'yi botla geçerken Yunan sahil güvenliğine yakalandı. Almanya'ya girişiyle ilgili karar ise 2019'da verilecek.

© AP Photo/ Hassan Ammar Esad’ın akrabası Almanya’da sığınmacı statüsü aldı

Kobani'den IŞİD'in yeniden ele geçirmeye çalıştığı 2015 yılında kaçarak Almanya'ya iltica eden torunları Nesrin ve Berivan'ı ölmeden önce son bir kez görebilmek için yollara düştü 110 yaşındaki Leyla Salih. En genç oğlu Ahmed ve onun ailesinin eşlik ettiği Leyla Salih'in ilk durağı Türkiye oldu.

Yürüyemeyen ninesini taşımakla yükümlü torunu Halil, Türkiye sınırında iki gün beklerken büyük zorluk çektiklerini belirtti. Türkiye'ye geçince otobüsle İzmir'e gittiler ve bir otele yerleştiler. Ta ki insan kaçakçılarından Ege Denizi'nden geçiş için yeşil ışık gelene kadar.

MİDİLLİ'DEN ATİNA'YA

Ama kasım başında lastik botu Yunan Sahil Güvenliği'nin durdurması üzerine Midilli Adası'nda tıka basa dolu bir sığınmacı kampına yerleştirildiler. İlk geceyi dışarda, göğün altında geçirdiler. Leyla Salih ile gelini daha sonra adanın başkentine, oradan da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya nakledildi.

© AFP 2017/ ARIS MESSINIS Yunanistan'da bir apartman dairesine yerleştirilen Leyla Salih, torunu Halil, kendi oğlu ve Halil'in babası Ahmed, gelini Sozan, Halil'in eşi ve iki çocuklarıyla birlikte Kobani'den yola çıktı.

'KOBANİ'YE DÖNEMEYİZ'

© AP Photo/ Markus Schreiber Almanya'da liberal sığınmacı politikasıyla tanınan belediye başkanına bıçaklı saldırı

''Allah kerim'' diyen Leyla Salih, ölmeden önce son kez çok sevdiği torunu Nesrin'i görmekte kararlı. Gelini Sozan da Kobani'ye geri dönmemekte… Leyla'nın torunlarından birinin ve kendi erkek kardeşinin savaşta öldüğünü belirten Sozan, ''Kobani'de durum düzelse bile bizim için orada yaşayacak bir şey kalmadı. Evimiz yıkıldı, işimiz yok'' dedi.

2019'A ÖMRÜ YETECEK Mİ?

Ama Leyla Salih ile akrabalarının 'Almanya'da aileleriyle birleşme' talepleriyle ilgili karar 2019'da verilecek. 2019, Leyla Salih için çok geç bir tarih olabilir. Torunu Halil bu durum karşısında şaşkın: ''Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kalalım mı yoksa kaçmaya mı çalışalım, her şeye rağmen Almanya'ya girmek için mi uğraşalım?''

Her documents say she was born in Kobane, Syria in 1907, but despite her age Laila Saleh made the journey across the Aegean to the Greek island of Lesbos in an inflatable boat hoping to reach her granddaughter in Germany before she dies pic.twitter.com/bescj0VqQm — AFP news agency (@AFP) 24 Aralık 2017

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