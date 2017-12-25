Suriyeli Leyla Salih 110 yaşında Almanya yollarına düştü

Yürüyemeyen ninesini taşımakla yükümlü torunu Halil, Türkiye sınırında iki gün beklerken büyük zorluk çektiklerini belirtti. Türkiye'ye geçince otobüsle İzmir'e gittiler ve bir otele yerleştiler. Ta ki insan kaçakçılarından Ege Denizi'nden geçiş için yeşil ışık gelene kadar.
MİDİLLİ'DEN ATİNA'YA
Ama kasım başında lastik botu Yunan Sahil Güvenliği'nin durdurması üzerine Midilli Adası'nda tıka basa dolu bir sığınmacı kampına yerleştirildiler. İlk geceyi dışarda, göğün altında geçirdiler. Leyla Salih ile gelini daha sonra adanın başkentine, oradan da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya nakledildi.
'KOBANİ'YE DÖNEMEYİZ'
2019'A ÖMRÜ YETECEK Mİ?
Ama Leyla Salih ile akrabalarının 'Almanya'da aileleriyle birleşme' talepleriyle ilgili karar 2019'da verilecek. 2019, Leyla Salih için çok geç bir tarih olabilir. Torunu Halil bu durum karşısında şaşkın: ''Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kalalım mı yoksa kaçmaya mı çalışalım, her şeye rağmen Almanya'ya girmek için mi uğraşalım?''
Her documents say she was born in Kobane, Syria in 1907, but despite her age Laila Saleh made the journey across the Aegean to the Greek island of Lesbos in an inflatable boat hoping to reach her granddaughter in Germany before she dies pic.twitter.com/bescj0VqQm— AFP news agency (@AFP) 24 Aralık 2017
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